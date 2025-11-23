Milei designa nueva ministra de Seguridad

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejará su cargo para incorporarse al Senado el próximo 10 de diciembre.

El comunicado oficial también confirmó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la designación de Carlos Presti como su sucesor, en el marco del reordenamiento previo al recambio legislativo.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que Monteoliva fue una figura clave en la “Doctrina Bullrich”, destacando su participación en las políticas de seguridad implementadas durante el último año.

Bullrich y Petri formalizaron sus renuncias para asumir sus bancas legislativas, como corresponde por normativa vigente. Con estas designaciones, el Gobierno busca asegurar la continuidad de las estrategias en materia de Seguridad y Defensa.