spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Milei designa nueva ministra de Seguridad

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejará su cargo para incorporarse al Senado el próximo 10 de diciembre.

El comunicado oficial también confirmó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la designación de Carlos Presti como su sucesor, en el marco del reordenamiento previo al recambio legislativo.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que Monteoliva fue una figura clave en la “Doctrina Bullrich”, destacando su participación en las políticas de seguridad implementadas durante el último año.

Bullrich y Petri formalizaron sus renuncias para asumir sus bancas legislativas, como corresponde por normativa vigente. Con estas designaciones, el Gobierno busca asegurar la continuidad de las estrategias en materia de Seguridad y Defensa.

Previous article
El Gobierno nombra a Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

DEPORTES 0
La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario...

Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor

SALUD 0
Aunque todavía falta un mes para el verano, este...

Más leídos

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

DEPORTES 0
La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario...

Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor

SALUD 0
Aunque todavía falta un mes para el verano, este...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.