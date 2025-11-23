spot_img
domingo, noviembre 23, 2025
El Gobierno nombra a Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa

POLITICA
Redacción
El presidente Javier Milei designó al Teniente General Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa. Presti, quien actualmente ejerce como jefe del Estado Mayor General del Ejército, asumirá el cargo el 10 de diciembre, en reemplazo de Luis Petri, que presentará su renuncia para asumir como diputado nacional por Mendoza.

La llegada de un uniformado al Ministerio de Defensa constituye un hecho excepcional en la historia reciente. El último militar que ocupó ese puesto fue el contraalmirante Norberto Manuel Couto, entre marzo y diciembre de 1981, durante la presidencia de facto de Roberto Eduardo Viola.

Además, será la primera vez que un integrante de las Fuerzas Armadas asuma esta cartera en un gobierno constitucional desde su creación en 1958.

Redacción
Redacción

