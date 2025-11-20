spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Senado dejó en pausa la jura de Lorena Villaverde por mayoría

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Por mayoría, el Senado de la Nación rechazó el pliego de la senadora electa Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro), tras el dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fundamentó la decisión en antecedentes judiciales en Estados Unidos y en presuntos vínculos con Fred Machado, empresario argentino extraditado y acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

La definición final sobre su jura quedará en manos del Senado el próximo 28 de noviembre, durante la sesión preparatoria. Ese día, los legisladores electos y quienes continúan en funciones deberán resolver por mayoría simple si Villaverde podrá asumir la banca.

La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó dos dictámenes de mayoría: uno que avaló los diplomas del resto de los senadores electos y otro que rechazó el de Villaverde. El rechazo obtuvo 12 firmas sobre 19. El dictamen también incorporó la validación de los diplomas de Martín Soria y Jorge Capitanich, cuyas impugnaciones habían sido presentadas por La Libertad Avanza.

Con el dictamen en contra ya confirmado, el futuro parlamentario de Villaverde dependerá exclusivamente de la decisión política del Senado el 28 de noviembre.

Previous article
Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La puja por Carrefour suma tensión con la oferta de Grupo De Narváez

ECONOMÍA 0
El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, formalizó...

El 68% de los comercios no abrirán el lunes 24

ECONOMÍA 0
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó los horarios de...

Presentan el presupuesto 2026 del Poder Legislativo por $72 mil millones

NEUQUÉN 0
La prosecretaria administrativa Ayelén Gómez presentó el presupuesto 2026...

Más leídos

La puja por Carrefour suma tensión con la oferta de Grupo De Narváez

ECONOMÍA 0
El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, formalizó...

El 68% de los comercios no abrirán el lunes 24

ECONOMÍA 0
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó los horarios de...

Presentan el presupuesto 2026 del Poder Legislativo por $72 mil millones

NEUQUÉN 0
La prosecretaria administrativa Ayelén Gómez presentó el presupuesto 2026...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.