El Senado dejó en pausa la jura de Lorena Villaverde por mayoría

Por mayoría, el Senado de la Nación rechazó el pliego de la senadora electa Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro), tras el dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fundamentó la decisión en antecedentes judiciales en Estados Unidos y en presuntos vínculos con Fred Machado, empresario argentino extraditado y acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

La definición final sobre su jura quedará en manos del Senado el próximo 28 de noviembre, durante la sesión preparatoria. Ese día, los legisladores electos y quienes continúan en funciones deberán resolver por mayoría simple si Villaverde podrá asumir la banca.

La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó dos dictámenes de mayoría: uno que avaló los diplomas del resto de los senadores electos y otro que rechazó el de Villaverde. El rechazo obtuvo 12 firmas sobre 19. El dictamen también incorporó la validación de los diplomas de Martín Soria y Jorge Capitanich, cuyas impugnaciones habían sido presentadas por La Libertad Avanza.

Con el dictamen en contra ya confirmado, el futuro parlamentario de Villaverde dependerá exclusivamente de la decisión política del Senado el 28 de noviembre.