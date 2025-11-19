Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación

En un comunicado difundido en redes sociales, Javier Milei expresó su conformidad con los avances alcanzados durante su gestión y sostuvo que los compromisos asumidos en campaña fueron cumplidos en un tiempo menor al previsto. Tras el resultado electoral del 26 de octubre, afirmó que comienza una nueva etapa centrada en reformas estructurales que, según indicó, buscan “hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Durante su mensaje, Milei sostuvo que desde el inicio del gobierno se trabajó para ejecutar cada uno de los puntos anunciados durante la campaña y afirmó que “las promesas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu quo”.

El presidente planteó que este balance apunta a reforzar la imagen de eficiencia con la que llegó al poder y remarcó que el ritmo de ejecución demuestra, según sus palabras, “el nivel de convicción” de su administración.

Tras obtener respaldo en las urnas en octubre, anticipó que el foco estará puesto en las “reformas de segunda generación”, un conjunto de medidas orientadas, según explicó, a profundizar el proceso de transformación encarado por su gobierno.

“Renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación”, expresó Milei, y señaló que el objetivo es avanzar hacia “el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente”.

El mensaje cerró con su frase característica: “¡Viva la libertad, carajo!”.