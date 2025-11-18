Bullrich presentó denuncia contra Aguiar por amenaza institucional

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por una presunta “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”. La presentación se formalizó luego de que el dirigente afirmara que su objetivo es “provocar la crisis de este Gobierno”.

La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad. Allí se consideró que Aguiar lanzó “una amenaza pública” en declaraciones al programa QR de Bravo TV, donde aseguró: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”, en referencia a la inminente reforma laboral que prepara el Poder Ejecutivo.

Según el ministerio, esas expresiones buscarían “afectar el ejercicio del mandato popular” del presidente Javier Milei, condicionando de manera indebida sus facultades constitucionales.

La respuesta de ATE

Desde el gremio rechazaron de inmediato la denuncia. Aguiar sostuvo que “el que atenta contra la Constitución es este Gobierno”, y cuestionó el protocolo antipiquetes, las intervenciones policiales de los miércoles y lo que definió como un “uso político” del Poder Judicial.

“El problema es que a Bullrich no le alcanzan las armas ni los gases lacrimógenos. Ahora también necesita a la Justicia para perseguir a quienes piensan distinto”, afirmó el dirigente.

Aguiar también habló de una “doble vara”, al recordar declaraciones presidenciales: “El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa?”, planteó.

La denuncia había sido anticipada por Bullrich a través de su cuenta en X, en la previa de la movilización que ATE realizará este miércoles al mediodía frente a la Secretaría de Trabajo.