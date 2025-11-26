Presti confirma que mantendrá su jerarquía en Defensa

El teniente general Carlos Alberto Presti confirmó que asumirá como ministro de Defensa sin dejar su condición de militar en actividad, una decisión que marca un hecho inédito desde 1983. El anuncio fue formalizado por la Oficina del Presidente y luego ratificado por el propio Presti.

Tras la ceremonia de entrega de sables en Casa Rosada, el jefe del Ejército explicó en diálogo con Radio Mitre cómo será su situación dentro de la estructura militar a partir del 10 de diciembre. “Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar. Desde ya que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta como ministro”, indicó. También aclaró que el marco legal contempla este tipo de designaciones.

La llegada de Presti representa el primer caso, en cuatro décadas de democracia, en que un militar en funciones conducirá el Ministerio de Defensa. Desde el Gobierno nacional sostienen que la decisión apunta a fortalecer una etapa de profesionalismo dentro de las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei también confirmó cambios en Seguridad. Alejandra Monteoliva será ministra en reemplazo de Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora. En tanto, Luis Petri dejará Defensa para retomar su banca de diputado.

Las nuevas autoridades jurarán el 10 de diciembre, en el marco de una reconfiguración del gabinete nacional.