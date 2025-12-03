Chile declara alerta epidemiológica por sarampión en Argentina

El gobierno de Chile declaró este lunes una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Argentina, atribuido a una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. La medida busca reforzar la vigilancia sanitaria y las campañas de inmunización en todo el territorio chileno.

La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, señaló que, frente al incremento de casos en Argentina y la baja adherencia a los esquemas de vacunación, se decidió intensificar la vigilancia y fortalecer las campañas nacionales. Además, advirtió sobre el impacto de la desinformación antivacuna, que calificó como un riesgo para la salud pública.

Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la cobertura de vacunación infantil y adolescente cayó del 90% en 2015 a menos del 50% en 2025. Hasta el 15 de noviembre se habían confirmado 35 casos en Argentina. En América se registraban más de 12.466 casos, en su mayoría en Estados Unidos, Canadá y México.

La SAP alertó que la vacuna triple viral, aplicada a los 5 años, solo alcanza una cobertura del 46%. Otras inmunizaciones también retrocedieron: poliomielitis del 88% al 47%, triple bacteriana celular del 88% al 46% y dTpa del 82% al 54%. La prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP, Alejandra Gaiano, indicó que esta caída compromete la inmunidad individual y colectiva.

El Ministerio de Salud chileno recordó que el sarampión se transmite por contacto directo con secreciones nasofaríngeas o por diseminación aérea. Sus síntomas incluyen fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y exantema, con posibles complicaciones como otitis, neumonía o encefalitis, especialmente en menores de 5 años.

La SAP subrayó que la mayoría de los casos regionales corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, lo que refuerza la urgencia de recuperar los niveles de inmunización infantil y adolescente.