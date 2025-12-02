spot_img
martes, diciembre 2, 2025
Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención en distintos hospitales neuquinos. Se trata de cuatro incubadoras de traslado, 10 monitores fetales y 50 balanzas digitales, una inversión total de 96 millones de pesos destinada a mejorar la capacidad operativa en maternidades y áreas críticas.

El material ingresó al Depósito Central, donde se verificó su estado y se inició el proceso de distribución hacia los centros de salud. Desde la cartera sanitaria explicaron que la incorporación permitirá optimizar traslados neonatales y fortalecer la respuesta en controles materno-infantiles.

Las balanzas digitales serán enviadas a diferentes instituciones de la red pública, mientras que las incubadoras llegarán a los hospitales de Junín de los Andes, Zapala, Heller y Chos Malal. Los monitores fetales se distribuirán entre los hospitales Castro Rendón, Heller, Bouquet Roldán, Centenario, Plottier, Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes.

Previous article
Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

