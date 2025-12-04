Semana del cáncer bucal: clave la detección temprana

Argentina participará este viernes 5 de diciembre de la Semana del Cáncer Bucal, una jornada que este año pone el foco en el Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal. Los especialistas remarcan que los controles periódicos son claves, ya que se trata de una enfermedad invasiva que puede aparecer en cualquier persona y que, en sus etapas iniciales, no provoca dolor ni resulta visible. La lengua y las encías son las zonas donde se detecta con mayor frecuencia.

Las acciones de prevención incluyen realizar autoexámenes, visitar al odontólogo de manera regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol y mantener hábitos alimenticios saludables.

Los profesionales aconsejan consultar si se presentan manchas blancas o rojas, cambios de color en la mucosa, crecimientos irregulares, adormecimiento de alguna zona de la boca, llagas que no cicatrizan en 10 a 15 días o ganglios palpables.

Este jueves, el Hospital Heller abrirá un consultorio gratuito y sin turno para detectar factores de riesgo y revisar tejidos blandos. La atención será de 8.30 a 11.30 en el sector de Consultorios Externos, a cargo del equipo de Odontología.

El Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal se estableció en 2009 por la Federación Odontológica Latinoamericana, en homenaje al profesor Julio César Santana Garay, referente regional en investigación y prevención.