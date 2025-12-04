spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, diciembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Semana del cáncer bucal: clave la detección temprana

SALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Argentina participará este viernes 5 de diciembre de la Semana del Cáncer Bucal, una jornada que este año pone el foco en el Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal. Los especialistas remarcan que los controles periódicos son claves, ya que se trata de una enfermedad invasiva que puede aparecer en cualquier persona y que, en sus etapas iniciales, no provoca dolor ni resulta visible. La lengua y las encías son las zonas donde se detecta con mayor frecuencia.

Las acciones de prevención incluyen realizar autoexámenes, visitar al odontólogo de manera regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol y mantener hábitos alimenticios saludables.

Los profesionales aconsejan consultar si se presentan manchas blancas o rojas, cambios de color en la mucosa, crecimientos irregulares, adormecimiento de alguna zona de la boca, llagas que no cicatrizan en 10 a 15 días o ganglios palpables.

Este jueves, el Hospital Heller abrirá un consultorio gratuito y sin turno para detectar factores de riesgo y revisar tejidos blandos. La atención será de 8.30 a 11.30 en el sector de Consultorios Externos, a cargo del equipo de Odontología.

El Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal se estableció en 2009 por la Federación Odontológica Latinoamericana, en homenaje al profesor Julio César Santana Garay, referente regional en investigación y prevención.

Previous article
Chile declara alerta epidemiológica por sarampión en Argentina
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales

ECONOMÍA 0
La Canasta Navideña 2025 registró un valor promedio de...

ATEN renueva autoridades en Capital y en su conducción provincial

NEUQUÉN 0
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén,...

Imputan a tres hombres por bloquear una locación petrolera

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal imputó a tres hombres, identificados...

Más leídos

Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales

ECONOMÍA 0
La Canasta Navideña 2025 registró un valor promedio de...

ATEN renueva autoridades en Capital y en su conducción provincial

NEUQUÉN 0
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén,...

Imputan a tres hombres por bloquear una locación petrolera

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal imputó a tres hombres, identificados...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.