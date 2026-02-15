spot_img
domingo, febrero 15, 2026
Chapelco: la ampliación del aeropuerto llegó al 55%

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Aviador Carlos Campos, en San Martín de los Andes, alcanza un 55% de avance y transita una etapa determinante para su desarrollo. El proyecto sumará más de mil metros cuadrados cubiertos, lo que permitirá duplicar la superficie operativa para pasajeros y mejorar la circulación interna de la terminal.

En paralelo al trabajo en el edificio, se avanza con la fabricación de aberturas, con la mitad de las ventanas ya producidas. También se adquirieron todas las puertas automáticas, los artefactos sanitarios y el revestimiento exterior. A esto se agrega la compra total de la marmeta granítica destinada a los pisos del sector ampliado, lo que garantiza continuidad en el ritmo de ejecución.

El cronograma prevé que el edificio quede completamente cerrado en mayo. La etapa final estará marcada por los empalmes entre la estructura existente y la nueva, tareas que requieren sectorización, demoliciones parciales y refacciones, bajo protocolos estrictos porque el aeropuerto continúa operativo.

Los trabajos se realizan sin afectar los vuelos ni la operatoria habitual. Las intervenciones más sensibles se ejecutan en horario nocturno y con una planificación específica para preservar la seguridad del servicio.

La nueva terminal contará con un hall de partidas más amplio, 108 asientos (hoy hay cerca de 30), nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios renovados y un espacio VIP de 78 metros cuadrados con dos baños y kitchenette. También se incorporarán nuevas oficinas operativas y áreas administrativas.

En el plano técnico, la obra incluye calefacción por losa radiante, pisos de marmeta granítica, puertas automáticas y una reorganización integral de los espacios de circulación. La ampliación se ejecuta hacia el frente del edificio, respetando el diseño original e incorporando una nueva puerta de egreso.

Previous article
Fiestas populares para el fin de semana largo en Río Negro
Redacción
Redacción

Avanza la licitación del viaducto del Acceso Norte

LA CIUDAD 0
La Municipalidad de Neuquén abrió los sobres con las...

Neuquén abre el Argentino de Motocross en La Barda

DEPORTES 0
Neuquén fue confirmada como sede de la primera fecha...

Apertura de sesiones: Gaido anunció plan 2026

LA CIUDAD 0
En la apertura de sesiones legislativas, el intendente Mariano...

