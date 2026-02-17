Semana Santa tendrá un fin de semana extralargo

Después del fin de semana largo de Carnaval, el calendario 2026 sumará una de las pausas más extensas del año: cuatro días consecutivos de descanso durante Semana Santa.

La particularidad es que el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá con el Jueves Santo. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, tendrá carácter de feriado obligatorio.

De esta manera, el fin de semana extralargo quedará conformado por:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril: Pascua

Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban trabajar el 2 de abril deberán cobrar doble jornada, como ocurre con cualquier feriado nacional.

El calendario oficial ya posiciona esta fecha como una de las principales oportunidades turísticas del primer semestre, con fuerte impacto en las escapadas internas y en el movimiento económico de los destinos del país.

Además, 2026 contará con otros descansos extendidos:

Feriado puente turístico: lunes 7 de diciembre

Feriado puente: lunes 23 de marzo

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 3 de abril

Feriado puente turístico: viernes 10 de julio

Feriado trasladable: 17 de agosto (pasa al lunes)