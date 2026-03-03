La Vendimia Neuquina 2026 ya tiene fecha

El gobierno provincial presentó oficialmente la Vendimia Neuquina 2026, que este año pasará a formar parte de la agenda institucional de promoción turística y económica.
Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa señaló que el Estado provincial asumirá un rol de acompañamiento en la organización y difusión del evento, que hasta ahora era impulsado principalmente por bodegas y actores del sector privado.
El mandatario indicó que la iniciativa busca integrar producción vitivinícola, turismo y gastronomía, y sostuvo que la infraestructura vial es un factor que incide en el desarrollo del enoturismo.
También planteó la importancia de promover el consumo de productos locales en eventos oficiales y propuso vincular el vino neuquino con otros productos regionales, como la trucha patagónica y el chivito del norte neuquino.
Las actividades se extenderán hasta el 28 de marzo y tendrán un cierre central en el Sarita Polo Club.
Calendario de actividades
- 7 de marzo – Magic Vinos Patagonia
Casino Magic Neuquén | 20 a 01
- 13 de marzo – Vendimia Neuquina
Chos Malal | 18 a 00
Bodega Desde La Torre – Sunset de Vendimia
- 14 de marzo – Festival Vendimia Neuquina
Bodega Malma | 13 a 00
- 15 de marzo – Jornada de Cosecha Familiar
Bodega Mabellini | 10 a 15
- 20 de marzo – Wine Tasting Vendimia
Hilton Garden Inn Neuquén | 20 a 00
- 21 de marzo – Festival Vendimia Neuquina
Bodega Familia Schroeder | 13 a 00
- 21 de marzo – Festival Vendimia y Aniversario
Bodega Cutral Co | 13 a 00
- 27 y 28 de marzo – Festejos centrales
Sarita Polo Club – Torneo de Polo Copa Vendimia