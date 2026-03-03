La Vendimia Neuquina 2026 ya tiene fecha

El gobierno provincial presentó oficialmente la Vendimia Neuquina 2026, que este año pasará a formar parte de la agenda institucional de promoción turística y económica.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa señaló que el Estado provincial asumirá un rol de acompañamiento en la organización y difusión del evento, que hasta ahora era impulsado principalmente por bodegas y actores del sector privado.

El mandatario indicó que la iniciativa busca integrar producción vitivinícola, turismo y gastronomía, y sostuvo que la infraestructura vial es un factor que incide en el desarrollo del enoturismo.

También planteó la importancia de promover el consumo de productos locales en eventos oficiales y propuso vincular el vino neuquino con otros productos regionales, como la trucha patagónica y el chivito del norte neuquino.

Las actividades se extenderán hasta el 28 de marzo y tendrán un cierre central en el Sarita Polo Club.

Calendario de actividades