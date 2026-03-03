Newsletter
martes, marzo 3, 2026
La Vendimia Neuquina 2026 ya tiene fecha

TURISMO
Redacción
Redacción
1 min.lectura

El gobierno provincial presentó oficialmente la Vendimia Neuquina 2026, que este año pasará a formar parte de la agenda institucional de promoción turística y económica.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa señaló que el Estado provincial asumirá un rol de acompañamiento en la organización y difusión del evento, que hasta ahora era impulsado principalmente por bodegas y actores del sector privado.

El mandatario indicó que la iniciativa busca integrar producción vitivinícola, turismo y gastronomía, y sostuvo que la infraestructura vial es un factor que incide en el desarrollo del enoturismo.

También planteó la importancia de promover el consumo de productos locales en eventos oficiales y propuso vincular el vino neuquino con otros productos regionales, como la trucha patagónica y el chivito del norte neuquino.

Las actividades se extenderán hasta el 28 de marzo y tendrán un cierre central en el Sarita Polo Club.

Calendario de actividades

  • 7 de marzo – Magic Vinos Patagonia
    Casino Magic Neuquén | 20 a 01
  • 13 de marzo – Vendimia Neuquina
    Chos Malal | 18 a 00
    Bodega Desde La Torre – Sunset de Vendimia
  • 14 de marzo – Festival Vendimia Neuquina
    Bodega Malma | 13 a 00
  • 15 de marzo – Jornada de Cosecha Familiar
    Bodega Mabellini | 10 a 15
  • 20 de marzo – Wine Tasting Vendimia
    Hilton Garden Inn Neuquén | 20 a 00
  • 21 de marzo – Festival Vendimia Neuquina
    Bodega Familia Schroeder | 13 a 00
  • 21 de marzo – Festival Vendimia y Aniversario
    Bodega Cutral Co | 13 a 00
  • 27 y 28 de marzo – Festejos centrales
    Sarita Polo Club – Torneo de Polo Copa Vendimia
