Salidas recreativas para escuelas: ya está abierta la inscripción

martes, marzo 3, 2026
TURISMO
Redacción
Less than 1 min.lectura

Esta semana comenzó la inscripción para las salidas recreativas dirigidas a instituciones educativas, una propuesta que invita a las escuelas a participar de los recorridos turísticos que se realizan cada año.

Según informaron desde el área organizadora, los circuitos combinan actividades educativas y recreativas, con el objetivo de promover el conocimiento del patrimonio local y las actividades al aire libre.

En paralelo, se difundió un balance del último fin de semana, que registró un promedio de ocupación del 50%. Aunque no hubo eventos masivos ni una agenda destacada, el porcentaje fue considerado estable para un período de baja actividad turística.

Desde el área indicaron que las propuestas educativas buscan sostener el movimiento y mantener el vínculo entre las escuelas y el turismo local.

