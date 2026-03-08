Junín de los Andes prepara su agenda turística de Semana Santa

Junín de los Andes se prepara para recibir visitantes durante Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento turístico en la región.

La localidad cordillerana combina actividades religiosas, propuestas culturales y una amplia oferta gastronómica, además de sus atractivos naturales característicos.

Desde el área de Turismo difundieron en redes sociales un video promocional para invitar a turistas a conocer las actividades previstas durante esos días.

Durante el fin de semana largo, quienes lleguen a la ciudad podrán participar de celebraciones religiosas, recorridos turísticos y distintas propuestas recreativas.

Además, desde el sector turístico recordaron que residentes de la provincia pueden acceder a beneficios del programa “Viajá Neuquén”, que ofrece reintegros al contratar servicios habilitados como alojamiento, gastronomía, transporte, agencias de viaje y actividades recreativas.

Cada año, Semana Santa genera una importante llegada de visitantes a Junín de los Andes, que se posiciona como uno de los destinos turísticos de la región para esta fecha.