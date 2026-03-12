Neuquén llevó sus paisajes patagónicos al público chileno

Más de mil personas visitaron el stand de promoción turística de Neuquén instalado en el centro comercial Parque Arauco, en Santiago de Chile, durante una acción destinada a difundir la oferta turística provincial y el nuevo vuelo directo que conecta la capital chilena con la ciudad de Neuquén.

La propuesta fue impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través de NeuquenTur y se desarrolló durante tres jornadas con una amplia participación del público.

Durante la actividad, más de 600 personas se inscribieron en un sorteo organizado junto a la aerolínea Latam, cuyo premio fue un pasaje ida y vuelta entre Santiago y Neuquén. El ganador fue anunciado al cierre del evento.

La posibilidad de viajar de manera directa entre ambas ciudades generó interés entre los visitantes, que se acercaron al stand para conocer destinos, experiencias y propuestas turísticas vinculadas a la Patagonia argentina.

Entre los atractivos que despertaron mayor curiosidad se destacó la Ruta del Vino de la Patagonia, especialmente las bodegas ubicadas en San Patricio del Chañar. También generaron consultas las propuestas vinculadas a la paleontología, uno de los rasgos distintivos del patrimonio turístico provincial.

La promoción incluyó actividades interactivas para el público, como un memotest temático sobre atractivos neuquinos y un espacio de chroma donde los visitantes pudieron tomarse fotografías con paisajes emblemáticos de la provincia.

Durante las jornadas también se distribuyó material informativo sobre destinos, bodegas y experiencias turísticas disponibles en la región.

El mercado chileno es considerado estratégico para el turismo provincial debido a la cercanía geográfica y al interés que generan los destinos patagónicos, en un contexto en el que la nueva conexión aérea abre nuevas posibilidades para el intercambio turístico entre ambos países.