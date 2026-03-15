Moquehue inicia raleo de pinos para recuperar el mallín

El municipio de Villa Pehuenia-Moquehue puso en marcha nuevas acciones de manejo ambiental en la localidad de Moquehue, donde comenzaron trabajos de raleo de pinos exóticos en un sector costero con el objetivo de recuperar el mallín del área conocida como Portal Moquehue.

La intervención tiene un doble objetivo. Por un lado, retirar especies exóticas que alteran el equilibrio natural del lugar. Por otro, proteger el mallín, un ambiente clave para la biodiversidad del ecosistema lacustre.

Las tareas forman parte de un proyecto de recuperación ambiental que busca transformar el sector en un Parque Ambiental para Moquehue, pensado como un espacio destinado a la educación ambiental y a la puesta en valor del bosque nativo.

El operativo se realiza de manera articulada con distintas instituciones de la localidad y demandará varios días de trabajo. Para completar el circuito de intervención, que incluye el chipeado del material extraído, participan equipos y maquinarias del área de Manejo del Fuego, la UEP, la Corporación Interestadual Pulmarí y la empresa forestal provincial CORFONE.

Desde el municipio indicaron que este tipo de acciones se desarrolla de forma periódica, como parte de las tareas mensuales de raleo orientadas a mejorar el estado del bosque y preservar los ambientes naturales de la región.