Cierran acceso a Playa Correntoso por deslizamiento

El acceso a Playa Correntoso, en Villa La Angostura, fue cerrado de forma preventiva tras un deslizamiento de tierra en el sendero que conduce al sector.

La restricción se dispuso ante el riesgo para quienes transitan la zona, en un contexto de inestabilidad climática en la región.

En paralelo, se mantiene la suspensión de todos los senderos de trekking del ejido, en el marco de la alerta naranja vigente.

Desde el municipio solicitaron evitar la circulación en áreas restringidas hasta que se normalicen las condiciones.