San Martín de los Andes digitaliza habilitación de alojamientos turísticos

La Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes avanza con un plan para regularizar y modernizar la oferta de alojamientos turísticos, en línea con la consolidación del destino y el crecimiento sostenido de visitantes.

A través del área de Habilitación, Obras y Servicios Turísticos, el municipio impulsa el desarrollo de un sistema online de habilitaciones, que permitirá a propietarios gestionar sus trámites de forma ágil, digital y centralizada.

La iniciativa busca simplificar procesos administrativos y facilitar la incorporación de nuevas unidades al registro oficial, ampliando la oferta formal en un mercado en expansión.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la medida apunta a garantizar una experiencia segura y de calidad para el turista, al tiempo que fortalece la trazabilidad del sector.

El avance del sistema también permitirá mejorar los mecanismos de control, en un destino que continúa posicionándose como uno de los principales polos turísticos de la Patagonia.