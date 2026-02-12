Fiestas populares para el fin de semana largo en Río Negro

El fin de semana largo de Carnaval llega con una agenda cargada de propuestas en Río Negro. Desde la Cordillera hasta la Costa Atlántica, pasando por el Valle y la Región Sur, la provincia suma festivales, celebraciones populares y actividades al aire libre.

Festival Rural de la Patagonia – Bariloche

Del 13 al 15 de febrero

En el predio de la Sociedad Rural habrá exhibiciones rurales, productores regionales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Festival de la Cosecha de la Lavanda – Villa Llanquín

14 y 15 de febrero

Campos en flor, destilación en vivo, visitas guiadas, talleres y feria artesanal en un entorno natural junto al río Limay.

Fiesta de los Canales de Riego – Luis Beltrán

Del 13 al 15 de febrero

Deporte, música, gastronomía y desfile de maquinarias en una celebración que pone en valor el sistema de riego como eje productivo del Valle.

Carnavales en El Bolsón

Del 15 al 17 de febrero

Comparsas, música y actividades para toda la familia como antesala de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Entrada libre y artistas invitados.

Además, el sector turístico lanzó una promoción especial 4×3 en alojamientos y servicios para quienes elijan pasar el fin de semana en la provincia.