Ranking de Booking: San Martín de los Andes entre los mejores destinos

San Martín de los Andes fue distinguida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14.ª edición de los Traveller Review Awards 2026 que organiza Booking.com.

El reconocimiento surge a partir de más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el planeta y destaca a los destinos que sobresalen por su amabilidad, cordialidad y calidad de atención.

La ciudad cordillerana comparte la lista con lugares como Montepulciano en Italia, Harrogate en el Reino Unido, Pirenópolis en Brasil, Takayama en Japón y Noosa Heads en Australia.

Desde la plataforma, Jimena Gutiérrez, gerente general para Argentina, aseguró que la distinción refleja el compromiso de la comunidad local por ofrecer una atención de calidad y remarcó que la hospitalidad es un diferencial en un mercado turístico cada vez más competitivo.

Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por el Parque Nacional Lanín, la ciudad combina naturaleza y montaña con una identidad cultural marcada. En invierno, el Cerro Chapelco dinamiza la temporada de nieve; en verano, se destacan el senderismo, el kayak y las actividades al aire libre.

En el país, otras localidades reconocidas en ediciones anteriores fueron El Chaltén, Ushuaia, la provincia de Santa Cruz y Misiones.

Los premios distinguen a alojamientos que mantienen estándares de hospitalidad de manera sostenida. En 2026, los departamentos encabezaron la lista global de propiedades galardonadas, seguidos por casas de vacaciones y hoteles.

Con esta mención, San Martín de los Andes consolida su proyección internacional y refuerza el perfil turístico de la Patagonia.