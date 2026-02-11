Caviahue Cocina vuelve con edición de carnaval

Caviahue se prepara para vivir una nueva edición de Caviahue Cocina, el encuentro gastronómico que celebra el sabor patagónico con espíritu de carnaval. La cita será el 15 de febrero en el Anfiteatro de Caviahue, con cocineros y emprendedores locales, música en vivo y propuestas que combinan identidad, comunidad y fiesta.

La actividad comenzará a las 13 y se extenderá durante toda la tarde y la noche, sumándose a los festejos de carnaval con una convocatoria abierta tanto a residentes como a turistas.

Bajo el concepto Caviahue Cocina al Fuego, la experiencia pondrá el foco en el sabor, la música y el encuentro en un entorno natural privilegiado. Habrá stands con opciones dulces y saladas, barra de tragos, cervezas artesanales y un marcado protagonismo del fuego como técnica ancestral y símbolo de la cocina regional.

El evento incluirá bandas invitadas y DJ en vivo, generando un clima festivo que se prolongará hasta las 2 de la madrugada.

La propuesta es impulsada por trabajadores del sector gastronómico local, quienes promueven el proyecto con el objetivo de poner en valor los sabores regionales y fortalecer el trabajo colectivo.

En cada edición, los participantes elaboran platos típicos patagónicos, resaltando productos locales, técnicas tradicionales y la identidad de la cordillera neuquina. En su tercera edición, Caviahue Cocina se consolida como uno de los encuentros destacados del verano cordillerano.