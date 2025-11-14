spot_img
viernes, noviembre 14, 2025
Acuerdo bilateral abre nuevas oportunidades entre Argentina y EE.UU.

ECONOMÍA
Redacción
1 min.lectura

El gobierno de Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo marco de comercio e inversiones con la Argentina, un entendimiento que busca ampliar oportunidades bilaterales y reforzar la cooperación económica. El comunicado fue difundido por la Casa Blanca, tras el consenso alcanzado entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

El documento sostiene que la relación entre ambos países se basa en valores democráticos compartidos y una visión común de libertad económica. El objetivo central es impulsar el crecimiento, dar mayor previsibilidad al comercio exterior y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos.

Entre los puntos principales, la Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnología, automóviles y alimentos agropecuarios. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles para determinados recursos naturales y productos farmacéuticos, junto con un mejor acceso para la carne vacuna argentina.

El país también se comprometió a remover barreras no arancelarias, agilizar trámites consulares para importaciones estadounidenses y eliminar el impuesto estadístico aplicado a esos bienes. Además, se reconocerán normas técnicas y certificaciones sanitarias emitidas por autoridades norteamericanas, lo que facilitará el ingreso de dispositivos médicos, fármacos y vehículos.

En materia de propiedad intelectual, la Argentina reforzará la protección de patentes y marcas, combatirá la falsificación y adecuará su legislación a criterios internacionales.

El pacto incluye capítulos vinculados a cooperación agrícola, laboral y ambiental. En ese marco, se asumirá la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzado, el fortalecimiento de la fiscalización laboral y políticas contra la tala ilegal y a favor del uso sostenible de recursos naturales.

También habrá coordinación en seguridad económica, con foco en prevenir prácticas comerciales desleales de terceros países y facilitar el comercio digital, mediante el reconocimiento de firmas electrónicas y la transferencia internacional de datos.

En los próximos meses, ambos gobiernos trabajarán en la redacción final del texto y en su aprobación formal, con mecanismos de seguimiento para evaluar la implementación del nuevo acuerdo comercial bilateral.

