Productores neuquinos accederán a financiamiento con tasas bonificadas

viernes, noviembre 14, 2025
ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
El Banco Provincia del Neuquén y el Iadep firmaron un convenio para mejorar el acceso al crédito destinado a productores agropecuarios afectados por la sequía. La medida acompaña la emergencia agraria declarada en gran parte de la provincia y busca brindar alivio financiero en un escenario de baja disponibilidad hídrica.

La iniciativa habilita la nueva línea “BPN Agrícola Ganadera”, que incorpora una bonificación de tasas a cargo del Iadep, lo que permitirá ofrecer préstamos en condiciones más accesibles. Podrán solicitarlos empresas y productores que cuenten con el certificado de emergencia agraria, documento que acredita la afectación productiva a causa del déficit de precipitaciones.

El monto total disponible es de 2.000 millones de pesos. Los créditos se otorgarán a un plazo máximo de 18 meses, con un período de gracia de hasta seis meses para capital y/o intereses, según el sistema de amortización que determine el banco.

El acceso a esta herramienta estará disponible en las sucursales del BPN, donde los interesados podrán recibir asesoramiento sobre requisitos y condiciones. La medida apunta a sostener la actividad productiva en un contexto de adversidad climática que afecta a la mayoría de las cuencas, excepto los valles irrigados de Añelo y Confluencia.

Previous article
Acuerdo bilateral abre nuevas oportunidades entre Argentina y EE.UU.
Redacción
Redacción

