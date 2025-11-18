Koenig expuso en la Legislatura el Presupuesto provincial 2026

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expuso este martes en la Legislatura los principales lineamientos del Presupuesto 2026, un proyecto que el Ejecutivo provincial envió semanas atrás y que prevé un esquema ajustado pero con superávit.

Koenig informó que la iniciativa contempla más de un billón de pesos en obras públicas y remarcó que el proyecto se presentó “en tiempo y forma”. Según precisó, el cálculo prevé 7,5 billones de ingresos, 6,2 billones de gastos, un resultado económico de 1,2 billones, ingresos de capital por 72 mil millones y gastos de capital por 1,1 billón.

Al desglosar los números, señaló que los ingresos totales ascienden a 7,5 billones, mientras que los gastos totales llegan a 7,4 billones. Esto arroja un resultado primario positivo de 257 mil millones y un resultado financiero de 132 mil millones, diferencia vinculada al pago de intereses de deuda.

El ministro indicó que los ingresos corrientes estimados también alcanzan los 7,5 billones, de los cuales 2,9 billones provendrán de regalías, 2,3 billones de impuestos provinciales y 1,2 billones de la coparticipación nacional, un punto que sigue bajo análisis por parte del Ejecutivo.

Koenig explicó que el proyecto fue elaborado con las pautas macroeconómicas fijadas por Nación, que incluyen una inflación anual del 10,1%, un dólar promedio de 1.423 pesos y una variación del PIB del 5%. “Son parámetros obligatorios. La provincia está adherida al Consenso Fiscal y debemos respetarlos”, señaló.