El 68% de los comercios no abrirán el lunes 24

El Observatorio Económico de ACIPAN relevó los horarios de atención del comercio neuquino durante el fin de semana largo que comprende el viernes 21, día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre, feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.

Según la encuesta, el 71,4% de los comercios abrirá con horario normal el viernes, mientras que un 21,4% permanecerá cerrado y un 7,2% trabajará con horario reducido.

Para el lunes 24, el escenario se invierte: casi el 68% de los locales no abrirá, un 29% atenderá en horario reducido y solo el 3,5% mantendrá su atención habitual.

El relevamiento se realizó entre el 17 y 18 de noviembre, mediante una encuesta cuali-cuantitativa con cuestionario cerrado a comercios de la ciudad.

ACIPAN destacó que continuará monitoreando la actividad comercial local para ofrecer información actualizada al sector y a la comunidad.