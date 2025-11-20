spot_img
jueves, noviembre 20, 2025
La puja por Carrefour suma tensión con la oferta de Grupo De Narváez

ECONOMÍA
Redacción
1 min.lectura

El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, formalizó su oferta económica para adquirir la operación de Carrefour Argentina. La propuesta ingresó este martes al Deutsche Bank, responsable del proceso de venta, exactamente a las 17 (hora de Nueva York), cierre del plazo estipulado.
Fuentes vinculadas a la negociación indicaron que el monto ronda los USD 1.000 millones, cifra que podría modificarse tras la auditoría contable y la revisión del balance definitivo.
La propuesta competirá con las ya presentadas por el grupo Coto y por el fondo estadounidense Klaff Realty, aunque será la casa matriz de Carrefour, en París, la que finalmente determinará el futuro de la cadena en el país.

Una alianza con trayectoria
El consorcio está conformado por GDN con el 60 por ciento, grupo que en 2020 adquirió Walmart Argentina y lo transformó en Changomás, y por L Catterton con el 40 por ciento, fondo global con participación de LVMH y Bernard Arnault, y socio de marcas como Caro Cuore y Rapsodia.
Según publicó el diario La Nación, la oferta no es técnicamente una binding offer, sino una propuesta final sujeta a ajustes de precio según los resultados del análisis contable.

El futuro de la marca en el país
Si la operación avanza, GDN buscará mantener la marca Carrefour, negociando un esquema de licencia o franquicia con la casa matriz. Se trata de un modelo que el grupo francés ya utiliza en otros mercados.

Próximos pasos
Las estimaciones indican que, si el proceso sigue sin demoras, el acuerdo podría firmarse antes de fin de año. No obstante, el traspaso legal y la toma de control total ocurrirían durante 2026, una vez completados los requisitos regulatorios.

