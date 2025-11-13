La Legislatura aprobó créditos internacionales por 300 millones de dólares

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles por amplia mayoría los proyectos que habilitan al gobierno provincial a acceder a dos líneas de financiamiento internacional por un total de 300 millones de dólares. Los fondos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF), serán destinados a obras viales, infraestructura urbana y desarrollo territorial.

En la misma sesión, el cuerpo también ratificó el acuerdo con operadoras petroleras para la pavimentación del bypass de Añelo, una traza de 51 kilómetros que conectará las rutas provinciales 8 y 17, clave para el tránsito pesado en el área de Vaca Muerta.

El crédito del Banco Mundial financiará el Programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1, que incluye más de treinta obras, entre ellas la pavimentación de las rutas 65, 63 y 54, mejoras turísticas y planes de ordenamiento territorial. También contempla tres salas de elaboración de alimentos en Aluminé, Andacollo y Junín de los Andes, y equipamiento para el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Por su parte, el préstamo del BID financiará el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, con tres ejes: desarrollo urbano integral, formalización de barrios populares y fortalecimiento institucional.