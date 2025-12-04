Vuelven los servicios especiales de “Cole al río”

La Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha el esquema estival de colectivos hacia los balnearios del Limay. El subsecretario Mauro Espinosa explicó que volverá a funcionar el programa “Cole al río”, pensado para facilitar el acceso a la costa durante la temporada.

El plan contempla dos líneas especiales que operarán como rondines, una con salida desde el centro y otra desde el Oeste, ambas identificadas con la cartelería de la campaña. A esto se suma la ampliación de recorridos de siete líneas regulares, entre ellas las 1, 2, 3, 11, 17, 24 y 26, que desde el 1 de enero llegarán a los distintos balnearios.

Espinosa detalló que la línea 26, que une Colonia Nueva Esperanza con la terminal, extenderá su trayecto hasta la zona costera. Otras líneas que circulan en áreas cercanas también se integrarán al operativo.

El funcionario señaló que el objetivo es garantizar acceso desde todos los sectores de la ciudad y que el servicio reforzado comenzará a funcionar al mediodía, coincidiendo con el mayor movimiento hacia el río. El esquema se aplicará los siete días de la semana durante toda la temporada 2025-2026.