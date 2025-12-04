spot_img
jueves, diciembre 4, 2025
Con campañas y controles, Neuquén apunta a cero pirotecnia

LA CIUDAD
La Municipalidad de Neuquén lanzó una nueva campaña para reforzar la prohibición del uso de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El operativo incluye recorridas por zonas comerciales y espacios públicos, además de un trabajo de información directa con vecinos y comerciantes.

Desde el municipio recordaron que en la ciudad está vetada la venta y utilización de artefactos pirotécnicos, una medida respaldada tanto por una ordenanza local como por una ley provincial que rige en todo el territorio neuquino.

El plan se apoya en criterios ambientales, la prevención de incendios y la protección de animales y personas con discapacidad, dos grupos especialmente afectados por los estruendos. La campaña contempla la entrega de folletería y la difusión del número 103, habilitado para denunciar la venta ilegal en la vía pública.

En el caso de detectar comercialización dentro de domicilios particulares, se solicita radicar la denuncia ante la policía o la Fiscalía, dado que cualquier medida requiere orden judicial. El municipio acompaña esos procedimientos para concretar el decomiso.

Según señalaron, en los últimos años se observa una reducción sostenida en la cantidad de material secuestrado, aunque todavía se registran episodios aislados en algunos barrios. Para esta temporada se espera un mayor control por parte de ciudades rionegrinas que también prohibieron la pirotecnia, lo que reducirá el ingreso irregular a la capital.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

