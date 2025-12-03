IA, la nueva herramienta que debate el Concejo

El Concejo Deliberante avanzó este martes con el análisis de un proyecto enviado por la Jefatura de Gabinete Municipal, que propone incorporar un sistema tecnológico basado en inteligencia artificial dentro del Órgano Ejecutivo.

La iniciativa ingresará formalmente al debate legislativo al obtener Estado Parlamentario en la próxima Sesión Ordinaria.

Según el texto, la adopción de herramientas de IA forma parte de una estrategia orientada a promover ciudades inteligentes, optimizar recursos, mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer el desarrollo de políticas sostenibles.

El objetivo central es elevar la calidad de vida de los vecinos mediante procesos más eficientes y un mejor uso de la información para la toma de decisiones.

La ordenanza impulsa la utilización, desarrollo e implementación de tecnologías de IA aplicadas a la gestión pública, con acciones como decisiones automatizadas, monitoreo inteligente, análisis predictivo y sistemas desarrollados por terceros.

Estas herramientas buscan potenciar la innovación institucional, agilizar trámites, mejorar la planificación y robustecer los servicios municipales.

En la misma reunión, los concejales dieron despacho favorable al proyecto “Balneario Amigo”, que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.