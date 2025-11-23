Otro día de calor intenso con máximas de hasta 37 grados

Neuquén atravesará este domingo otra jornada afectada por la ola de calor, en un anticipo de un verano que podría llegar con temperaturas exigentes. Desde la mañana, el aire seco y el cielo mayormente despejado favorecerán un ascenso rápido de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la AIC coinciden en que la máxima se ubicará entre 36°C y 37°C, con el pico previsto para las 16 y 17, el tramo más crítico del día. La mañana iniciará con unos 23°C y viento del norte entre 23 y 31 km/h, que impulsará el ingreso de aire cálido. Con humedad mínima, el ascenso térmico será sostenido.

Los organismos anticipan condiciones sofocantes hacia la tarde. El SMN proyecta 36°C y cielo algo nublado, mientras que la AIC prevé 37°C, cielo despejado y viento del oeste con ráfagas cercanas a 35 km/h.

Durante la noche se mantendrá el ambiente seco y sin precipitaciones, con 0% de probabilidad de lluvia según el SMN. El viento rotará al sudeste, con ráfagas de hasta 53 km/h, y la temperatura descenderá a un rango de 15°C a 20°C, aunque el calor acumulado seguirá presente en la ciudad.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición solar en la tarde, hidratarse de manera constante y reducir la actividad física al aire libre.