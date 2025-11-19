Balnearios listos para recibir el calor en la ciudad

El pronóstico ya empieza a marcar más de 30°C en Neuquén Capital, así que el clima anticipa la llegada del verano.

Para disfrutar los días de calor, los balnearios Albino Cotro, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y Valentina Brun de Duclot ya están listos para recibir visitantes.

Los baños públicos funcionan hasta las 22:00 y el personal municipal acondicionó los sectores de parrillas para quienes quieran pasar la tarde al aire libre.

Si vas a disfrutar del sol y del río, ayudanos a mantener todo limpio y llevate tus residuos o usá los cestos disponibles.