spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Balnearios listos para recibir el calor en la ciudad

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El pronóstico ya empieza a marcar más de 30°C en Neuquén Capital, así que el clima anticipa la llegada del verano.

Para disfrutar los días de calor, los balnearios Albino Cotro, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y Valentina Brun de Duclot ya están listos para recibir visitantes.

Los baños públicos funcionan hasta las 22:00 y el personal municipal acondicionó los sectores de parrillas para quienes quieran pasar la tarde al aire libre.

Si vas a disfrutar del sol y del río, ayudanos a mantener todo limpio y llevate tus residuos o usá los cestos disponibles.

Previous article
Cambian la norma y habilitan mascotas en balnearios
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Causa Vialidad: ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner

NACIONALES 0
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2...

Operativo federal desarticula banda de narcomenudeo en Cutral Co

POLICIALES 0
En un operativo de gran envergadura supervisado por el...

Makintach, destituida por su participación en Justicia Divina

JUDICIALES 0
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos...

Más leídos

Causa Vialidad: ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner

NACIONALES 0
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2...

Operativo federal desarticula banda de narcomenudeo en Cutral Co

POLICIALES 0
En un operativo de gran envergadura supervisado por el...

Makintach, destituida por su participación en Justicia Divina

JUDICIALES 0
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.