Cambian la norma y habilitan mascotas en balnearios

El Concejo Deliberante de Neuquén se prepara para derogar la ordenanza que prohíbe el ingreso de mascotas a los balnearios de la ciudad. La iniciativa habilitará una nueva regulación que permitirá la presencia de animales, pero únicamente en sectores delimitados dentro de cada espacio recreativo.

Desde el cuerpo legislativo explicaron que cada balneario contará con un área exclusiva para mascotas, pensada para asegurar la convivencia entre quienes concurren a disfrutar de la playa y quienes buscan hacerlo junto a sus animales de compañía.

El cambio surge tras una demanda sostenida de vecinos y organizaciones dedicadas al bienestar animal, que desde hace años piden actualizar la norma para adaptarla a los hábitos actuales y al uso creciente de los espacios públicos.

Con esta actualización, Neuquén se alinea con otras ciudades del país que implementaron modelos similares, equilibrando disfrute, seguridad y cuidado ambiental. La aprobación formal se concretará en la próxima sesión, cuando el proyecto obtenga estado parlamentario.