La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado 15 de noviembre la previa de la temporada balnearia 2025/26, con un operativo anticipado motivado por las altas temperaturas y el aumento de visitantes en la costa del río Limay.

Según informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, desde este fin de semana funciona una guardia preventiva hasta el inicio formal previsto para el 1 de diciembre.

Para esta etapa se dispuso un plantel de 57 guardavidas, que cumplen tareas de 14 a 20 en los balnearios Gustavo Fahler (ex Río Grande), Sandra Canale (ex Gatica) y Brun de Duclot (Valentina Sur). La anticipación responde a la fuerte presencia de vecinos que buscan refrescarse en el Limay.

A partir del 1 de diciembre, el dispositivo se ampliará a 163 guardavidas que custodiarán 14,5 kilómetros de costa entre las 10 y las 21, abarcando los cinco balnearios habilitados, entre ellos Solalique y Albino Cotro, además de zonas concurridas como Isla Verde, Isla 132 y el Paseo Limay.

El operativo contará con patrullaje acuático desde Futaleufú hasta Península Hiroki, con dos botes semirrígidos, cuatro motos de agua, dos cuatriciclos, cinco desfibriladores DEA, canoas, tablas SUP y equipamiento especializado.

Baggio recordó que la semana pasada se realizó la reválida anual del cuerpo de guardavidas, una de las más exigentes del país, y destacó el trabajo conjunto con SIEN, Policía, Tránsito y Protección Civil para responder ante emergencias.

Además, señaló que el área de Limpieza Urbana mantiene los espacios en buenas condiciones, garantizando baños, parrillas y mobiliario. “Son lugares muy concurridos y parte del sello turístico de la ciudad, por eso invitamos a disfrutarlos y cuidarlos”, expresó.