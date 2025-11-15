Presupuesto 2026: Hacienda presentó la proyección anual

La Comisión de Hacienda analizó este jueves los lineamientos del Presupuesto 2026, tras recibir al subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, y a su equipo técnico. La proyección asciende a $557 mil millones y mantiene el esquema financiero aplicado en los últimos años, con un fuerte foco en infraestructura.

Según la exposición, el 42% de los recursos se destinará a obras públicas, un porcentaje considerado histórico para la ciudad. Desde el Ejecutivo señalaron que este nivel de inversión es posible gracias a “una administración eficiente y una gestión ordenada”, que permitió sostener el ritmo de ejecución sin comprometer las cuentas municipales.

El proyecto prevé además que el 25% del presupuesto se asigne a gastos de personal y que el 31% se utilice para bienes y servicios, lo que asegura el funcionamiento de las áreas operativas.

Durante la reunión, se remarcó que la iniciativa consolida la continuidad de una ciudad planificada, moderna y sostenible, con obras orientadas a mejorar infraestructura vial, espacios públicos, servicios esenciales y equipamiento urbano.

El análisis del proyecto continuará en comisión antes de su tratamiento definitivo en el reci