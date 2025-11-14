Neuquén y Plottier amplían sus líneas de colectivo

Viajar en colectivo por Neuquén y Plottier es ahora más sencillo. El sistema SUBE sumó nuevos medios de pago en cuatro líneas provinciales y en una municipal, ampliando las opciones disponibles para los usuarios.

Desde esta semana, los pasajeros pueden abonar el viaje con tarjetas de débito, crédito o prepagas sin contacto, además de celulares y relojes con tecnología NFC, la tarjeta SUBE física o digital y códigos QR generados desde billeteras virtuales.

Las líneas habilitadas son las provinciales 02, 15, 16 y 21, y la municipal de Plottier línea 50. Para validar el viaje, solo es necesario acercar el medio de pago al lector, o bien apuntar el código QR hacia el sensor ubicado en la parte inferior del validador.

La tarifa no se modifica según el método elegido y quienes utilicen SUBE física o digital mantienen los beneficios de la Tarifa Social Federal. Además, con la función Atributo a Bordo, los usuarios pueden activar o actualizar descuentos sociales directamente en la unidad.

La ampliación de los pagos abiertos en Neuquén se enmarca en la estrategia nacional de modernización del sistema SUBE, orientada a lograr un transporte más ágil, cómodo y accesible.