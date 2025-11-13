spot_img
jueves, noviembre 13, 2025
El municipio controlará la obra sobre los 14 km de Mosconi

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Gobierno provincial formalizó este miércoles la transferencia de jurisdicción de la avenida Mosconi (ex ruta nacional 22) al Municipio de Neuquén, un paso clave para avanzar en la remodelación integral proyectada por la comuna.

El acuerdo permitirá que el municipio ejecute y financie los trabajos sobre los 14 kilómetros comprendidos entre el puente carretero y la vinculación con Plottier.

La firma se realizó en la sede del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El proyecto contempla una transformación urbana de gran escala, con cuatro carriles por sentido, veredas amplias, espacios verdes, bicisendas, iluminación LED y nueva señalización semafórica.

Las obras se desarrollarán en seis tramos, con dos etapas iniciales incluidas en el presupuesto municipal 2026, entre Linares y Gatica y entre el puente carretero y Primeros Pobladores, donde se construirá un viaducto en desnivel.

Previous article
Una falla en el sistema eléctrico causó cortes en la ciudad
Redacción
Redacción

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

