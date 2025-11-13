Una falla en el sistema eléctrico causó cortes en la ciudad

Una falla registrada alrededor de las 5 de la mañana en el Centro de Distribución Alto Valle provocó un corte de energía eléctrica que afectó a amplios sectores del sur y parte del este de Neuquén capital.

El apagón dejó sin suministro al área del Parque Central, así como a las zonas comprendidas desde calle Independencia hacia el sur y desde Mitre hacia la ruta, donde los vecinos reportaron la falta de luz y el mal funcionamiento de los semáforos.

Cuadrillas técnicas de la empresa distribuidora trabajaron desde temprano para detectar y resolver la falla, logrando restablecer el servicio durante la mañana.

El corte ocasionó demoras en la circulación vehicular por la ausencia de señalización semafórica, principalmente en los cruces más transitados del microcentro. Desde la firma indicaron que fue un inconveniente puntual y que el sistema opera con normalidad.