Se completó la repavimentación de la calle Entre Ríos

La ciudad de Neuquén sumó un nuevo tramo repavimentado con la finalización de la obra sobre la calle Entre Ríos, entre Independencia y Leloir, una de las principales arterias que conectan el sur y el norte.

El proyecto forma parte del Plan de 3.000 cuadras de asfalto, que busca renovar avenidas troncales y mejorar la conectividad urbana. En los próximos días se sumarán nuevos frentes de trabajo en Belgrano, Roca y San Martín, mientras continúa la repavimentación de Independencia.

Según explicó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura, “la meta de este año era de 240 cuadras, pero llegaremos a más de 400. Entre Ríos quedó completamente nueva, con asfalto, señalización y ciclovía”.

Las tareas también alcanzan Combate de San Lorenzo y zonas del oeste, donde se reemplazan adoquines por pavimento flexible. “La repavimentación llegó para quedarse, es parte del mantenimiento permanente”, sostuvo la subsecretaria Mariel Bruno.

La intervención, que se extiende por 20 cuadras, forma parte del esquema de renovación continua con el que el municipio prevé cubrir el 5% de las calles cada año, para mantener actualizada toda la red vial.