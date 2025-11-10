La ciudad suma siete parques temáticos antes de fin de año

La Municipalidad de Neuquén cerrará el año con la inauguración de siete nuevos parques temáticos en distintos sectores de la ciudad y ya proyecta la construcción de 20 más para 2026.

Las obras se realizan con fondos y mano de obra municipal, lo que permite avanzar en la creación de espacios recreativos con identidad local.

En la Plaza de las Mujeres se instalará un mangrullo con forma de zorro, de 10 metros de largo y 6,5 de alto. El predio, de 2.050 metros cuadrados, incluirá juegos integradores, hamacas, calesitas y un piso de caucho de seguridad.

El Parque Central sector Este sumará un parque temático con un barco “ARA Belgrano” y una avioneta en homenaje a los veteranos de Malvinas, en un espacio de 500 metros cuadrados con toboganes y juegos inclusivos.

En el Parque Norte, zona del Observatorio, se construye un mangrullo con forma de cueva, mientras que el Parque Jaime de Nevares incorporará un fuerte medieval con piso blando, mesas y bancos.

La Plaza Las Américas del barrio Santa Genoveva será renovada con el parque “Refugio del Bosque”, que incluirá trepadores, toboganes, veredas nuevas y un piso antigolpes.

En el barrio Unión de Mayo, la Plaza de Boca contará con un mangrullo en forma de dinosaurio de más de cinco metros, canchas de fútbol tenis y básquet 3×3, circuito de calistenia y nueva iluminación LED.

Ya se habilitó el parque del Parque Central sector Oeste, inspirado en “La Trochita”, con un mangrullo con forma de tren, juegos inclusivos, veredas accesibles, forestación y luminarias modernas.