El municipio presenta plan 2026 con superávit y beneficios

La Municipalidad de Neuquén presentó el 31 de octubre el Presupuesto y la Tarifaria 2026, aprobados por amplia mayoría en el Concejo Deliberante. El cálculo total asciende a $557.000 millones, con un superávit corriente de $229.761,4 millones, generado sin recurrir a endeudamiento y destinado a obras de infraestructura.

Entre los proyectos estratégicos se incluyen la nueva Avenida Mosconi, el tercer edificio del Polo Tecnológico, el Complejo Ambiental, el Parque Solar, el Parque Industrial, el Nodo Vial Ruta 7, nuevos lotes con servicios y la creación de 20 plazas temáticas en distintos barrios.

En materia fiscal, la Tarifaria 2026 incorpora medidas de alivio tributario. Se elimina un conjunto de tasas de alto impacto para comercio e industria, con un ahorro estimado en $25.000 millones. También continúa el programa Habilita Gratis, que otorga seis meses sin costo en la Licencia Comercial.

La ordenanza suma el Descuento Neuquino en la tasa por servicios a la propiedad inmueble, con beneficios del 100% para jubilados, pensionados, personas con discapacidad e instituciones sin fines de lucro, y porcentajes diferenciales para familias, comercios y empresas locales.

En el caso de patentes, se mantienen las exenciones para autos y motos por seis meses, alícuotas reducidas para flotas radicadas en Neuquén y beneficios para vehículos eléctricos, híbridos o alternativos. Los contribuyentes podrán sumar descuentos del 10% por buen cumplimiento, 10% por pago adelantado y 5% por débito automático.