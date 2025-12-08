Esquema de servicios por el feriado en Neuquén capital

La Municipalidad de Neuquén informó el esquema de servicios que funcionará durante el fin de semana largo, con motivo del feriado del lunes, para que los vecinos de la capital puedan organizarse con anticipación.

La recolección de residuos operará con normalidad y mantendrá los recorridos habituales. En el caso del transporte público, los colectivos circularán con la frecuencia de domingos y feriados durante toda la jornada.

El estacionamiento medido no estará activo el lunes, mientras que los cementerios abrirán entre 9 y 19 para visitas y trámites administrativos.

La Línea 147 atenderá de 8 a 15 y la Línea 103 de Protección Civil funcionará las 24 horas para emergencias.

Las oficinas de Turismo trabajarán en sus horarios habituales: Centro y ETON de 8 a 20, el puesto del puente de 8 a 19 y el del balneario Gustavo Fahler también de 8 a 19. Allí se ofrecerá información sobre circuitos recreativos, propuestas culturales y recomendaciones para el uso seguro de los espacios naturales.

Los balnearios municipales tendrán guardavidas entre las 10 y las 21. Los sanitarios funcionarán así: Albino Cotro, de 10 a 24; Sandra Canale, de 8 a 24; Gustavo Fahler, de 8 a 22; y Valentina Brün de Duclot, de 8 a 22.

En los paseos costeros también habrá sanitarios disponibles: Paseo del río Limay (Tronador) de 10 a 20 y Paseo costa río Neuquén en Rincón de Emilio de 8 a 20.

Las oficinas municipales no atenderán al público el lunes y los Centros de Transferencia permanecerán cerrados, por lo que se sugiere organizar el traslado de residuos secos y voluminosos fuera del feriado.

Los servicios esenciales tendrán guardias activas durante toda la jornada. Cualquier modificación del esquema será comunicada por los canales oficiales.