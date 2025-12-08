spot_img
lunes, diciembre 8, 2025
Neuquén enfrenta otro día de 35°C y alerta por inestabilidad

LA CIUDAD
Neuquén atraviesa un fin de semana largo marcado por el calor extremo, que continuará este lunes con temperaturas que volverán a rondar los 35°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. La inestabilidad llegará hacia la noche, cuando se prevén lluvias aisladas y un leve descenso térmico.

Ayer domingo se registró la jornada más agobiante, con una máxima cercana a los 35°C, viento del Noroeste y ráfagas que alcanzaron los 50 km/h. La noche cerró con ambiente pesado y algunas precipitaciones dispersas.

Este lunes feriado repetirá el mismo patrón térmico. La temperatura volverá a trepar hasta los 35°C y el riesgo de tormentas se concentrará en horas nocturnas. El viento soplará desde el Noreste, con intensidades de 32–41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Las autoridades recomiendan hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y no realizar actividad física intensa durante la tarde.

Esquema de servicios por el feriado en Neuquén capital
