El Árbol de Navidad abrió la agenda navideña local

La ciudad de Neuquén vivió este lunes uno de los eventos centrales de su propuesta como capital navideña, con el encendido del Árbol de Navidad, una estructura de 20 metros de altura y 8,60 metros de diámetro instalada frente al monumento a San Martín, sobre la avenida Argentina.

La inauguración comenzó a las 21, acompañada por un espectáculo coral que reunió a más de cien voces. El montaje de la estructura se había iniciado el viernes por la noche, cuando se efectuó un corte temporario de la avenida para instalar el cono metálico de 18 metros, coronado por una estrella de dos metros.

Tras las tareas eléctricas y las pruebas de iluminación, el árbol quedó en posición definitiva, asegurado con riendas y contrapesos para soportar las ráfagas de viento. La jefa de Gabinete, María Pasqualini, anticipó que además del árbol habrá una sorpresa que se presentará el día 13.

Durante el fin de semana se ajustaron los últimos detalles para la ceremonia oficial, que también será el escenario del pesebre viviente previsto para el 21 de diciembre, con un espectáculo aéreo del grupo Elevé, dentro del programa “Navidad en Familia”.

La apertura artística estuvo a cargo del coro Arco Iris, con 50 voces dirigidas por Pablo Arroyo. Luego se presentó el Coro de Cámara Por Muchos Años, bajo la dirección de Damián Cazeneuve. El cierre correspondió a Gospel Patagónico, agrupación de 75 voces que celebra sus 10 años, dirigida por Alberto Matamala y con producción de Marcela Vega.

El Árbol de Navidad forma parte de la estrategia municipal para reforzar a Neuquén como capital navideña y promover actividades culturales y recreativas durante diciembre, con el objetivo de dinamizar el turismo y el movimiento comercial en el microcentro.