Vaca Muerta, en el centro del debate energético en Nueva York

Durante la Argentina Week realizada en Nueva York, ejecutivos del sector energético analizaron el desarrollo de Vaca Muerta y las perspectivas de inversión de largo plazo en la industria hidrocarburífera argentina.

El encuentro reunió a representantes de compañías energéticas, funcionarios y actores del sistema financiero internacional en una agenda de paneles y mesas de trabajo orientadas a evaluar el escenario energético del país y las condiciones necesarias para sostener proyectos de gran escala.

En los espacios dedicados al desarrollo del shale argentino, directivos de empresas que operan en el país se refirieron a la evolución de la producción no convencional, la competitividad del sector y los desafíos vinculados con la infraestructura, la regulación y el financiamiento.

De las actividades participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y ejecutivos de compañías vinculadas al desarrollo no convencional, entre ellos Horacio Marín de YPF, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Harold Hamm de Continental Resources y Mark Nelson de Chevron.

También integraron las mesas de trabajo autoridades de provincias productoras, entre ellas Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.

Durante los encuentros se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo energético, entre ellos el marco regulatorio, las condiciones fiscales y el rol de instrumentos destinados a promover inversiones de largo plazo, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, se analizaron proyectos vinculados a la ampliación de la infraestructura energética y logística necesaria para sostener el crecimiento de la producción y avanzar en iniciativas orientadas a incrementar las exportaciones.

La Argentina Week reunió a más de treinta directivos de compañías globales y representantes del sistema financiero internacional en una agenda centrada en oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología.