El Gas de Vaca Muerta ante el invierno 2026: Neuquén se consolida como proveedor regional

Mientras nos acercamos al otoño, la estrategia de gas de la Cuenca Neuquina ha pasado de la “supervivencia invernal” a la “exportación estructural”. Los informes confirman que, gracias a la operatividad plena de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner, Neuquén está produciendo hoy volúmenes que superan los 100 millones de m³ diarios, un nivel que obliga a acelerar los contratos de exportación.
El eje Neuquén-Brasil vía Bolivia
La noticia del día es el avance en las negociaciones para utilizar la infraestructura boliviana en reversa y llevar el gas de Vaca Muerta al corazón industrial de San Pablo. Para las operadoras en Neuquén (como Tecpetrol y Pampa Energía), esto significa que ya no hay necesidad de frenar pozos en verano, permitiendo una curva de inversión plana y eficiente durante todo el año.
Valor Agregado: Impacto local y formación profesional
- Previsibilidad Laboral: Al eliminarse la estacionalidad del gas, se eliminan los “baches” de empleo en los sets de fractura de gas. Esto da seguridad a los trabajadores del sindicato de Petroleros Privados, quienes mantienen sus esquemas de rotación sin suspensiones temporales.
- Desarrollo Tecnológico: Neuquén se está convirtiendo en un laboratorio de eficiencia. Las PyMEs que logren optimizar procesos de captura de metano y reducción de emisiones serán las que ganen los contratos de las grandes operadoras que ahora deben cumplir con estándares europeos para exportar GNL.
- Infraestructura Urbana: El aumento de la actividad gasífera en la zona de Tratayén está impulsando la necesidad de nuevos centros logísticos, lo que promete descentralizar la presión habitacional de Añelo hacia otras zonas de la provincia.