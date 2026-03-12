El Gas de Vaca Muerta ante el invierno 2026: Neuquén se consolida como proveedor regional

Mientras nos acercamos al otoño, la estrategia de gas de la Cuenca Neuquina ha pasado de la “supervivencia invernal” a la “exportación estructural”. Los informes confirman que, gracias a la operatividad plena de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner, Neuquén está produciendo hoy volúmenes que superan los 100 millones de m³ diarios, un nivel que obliga a acelerar los contratos de exportación.

El eje Neuquén-Brasil vía Bolivia

La noticia del día es el avance en las negociaciones para utilizar la infraestructura boliviana en reversa y llevar el gas de Vaca Muerta al corazón industrial de San Pablo. Para las operadoras en Neuquén (como Tecpetrol y Pampa Energía), esto significa que ya no hay necesidad de frenar pozos en verano, permitiendo una curva de inversión plana y eficiente durante todo el año.

Valor Agregado: Impacto local y formación profesional