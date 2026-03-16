Abre el Polo Tecnológico con el Instituto Vaca Muerta

La ciudad de Neuquén inaugura este lunes el Polo Tecnológico, un espacio orientado a promover la innovación, el conocimiento y la formación vinculada a la industria energética.

Dentro del complejo funcionará el Instituto Vaca Muerta, una iniciativa destinada a capacitar entre 2.000 y 3.000 jóvenes por año con el objetivo de fortalecer la formación de trabajadores para el sector hidrocarburífero.

Según se informó durante la presentación del programa, el proyecto ya superó los 13.000 inscriptos, mientras que 670 personas iniciaron las primeras capacitaciones.

La propuesta busca ampliar el acceso a formación técnica especializada, orientada a cubrir la creciente demanda laboral vinculada al desarrollo energético de la región.

El instituto forma parte del desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén, una iniciativa impulsada con el acompañamiento de la provincia, empresas del sector y organizaciones vinculadas a la industria.

En el proyecto también participa la Fundación YPF, que colaboró en el diseño y la puesta en marcha del instituto junto con distintas operadoras energéticas.

La inauguración oficial está prevista para las 13:30, con la participación de autoridades, representantes del sector energético y dirigentes sindicales, en un acto que marcará el inicio de este nuevo espacio de formación para la región.