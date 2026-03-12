La Legislatura avanza con regalías para la minería

La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura comenzó a debatir un proyecto que propone crear un régimen de regalías para la actividad minera en la provincia.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo, durante la apertura del período de sesiones ordinarias, y plantea establecer un gravamen que actualmente la provincia no percibe por la explotación minera.

El proyecto establece que las regalías oscilarán entre el 2% y el 3% sobre el valor de boca de mina, con alícuotas diferenciadas según el nivel de procesamiento que se realice sobre el mineral en origen.

De acuerdo con la propuesta, las empresas que agreguen valor al recurso dentro de la provincia pagarán una regalía del 2%, mientras que aquellas que comercialicen el mineral sin ningún proceso de elaboración deberán abonar el 3%.

El presidente de la comisión, Damián Canuto, explicó que el objetivo es generar ingresos para la provincia a partir de la explotación de recursos naturales no renovables.

“El objetivo es monetizar nuestros recursos y establecer una compensación para la provincia por la extracción de minerales del suelo y subsuelo neuquino”, señaló el legislador.

La iniciativa también prevé alícuotas diferenciadas según el nivel de valor agregado y crea una tasa específica destinada a fortalecer el control de la actividad minera.

Además, el proyecto contempla la creación del Fondo de Desarrollo Minero y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA).

Durante la misma reunión, los diputados comenzaron a analizar una actualización del Código de Procedimiento Minero, cuya normativa vigente data de 1970.

Según explicó Canuto, el marco legal actual no incorpora aspectos ambientales relevantes, especialmente los que surgieron tras la reforma constitucional de 1994.

El nuevo esquema normativo busca modernizar los procesos administrativos y judiciales vinculados a la actividad minera, incorporar herramientas tecnológicas, habilitar el expediente electrónico y digitalizar los trámites.

Para continuar con el análisis de ambos proyectos, la comisión resolvió convocar a funcionarios de la Dirección de Minería y solicitar al Ministerio de Turismo y Medio Ambiente un informe sobre la asignación de tierras destinadas a la extracción de áridos en la zona de Pulmarí.