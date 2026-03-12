El Despegue de las Exportaciones por el Oleoducto Vaca Muerta Sur

La infraestructura ha dejado de ser el “techo” para convertirse en el trampolín. Esta semana, el avance de las obras en el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VM Sur) ha tomado un ritmo frenético. Con la ingeniería básica completada, el despliegue de maquinaria en el tramo neuquino marca el inicio de una era donde la provincia ya no dependerá exclusivamente de la saturada red de Oldelval para llegar al puerto.

Superando el cuello de botella

Este proyecto es la pieza del rompecabezas que faltaba. Con una inversión proyectada que supera los 2.500 millones de dólares, el ducto permitirá evacuar el excedente de producción de áreas estrella como Bandurria Sur y La Amarga Chica. La relevancia informativa de hoy radica en la llegada de los primeros cargamentos de tuberías de alta resistencia, lo que garantiza que el cronograma de “puesta en marcha” para finales de este año siga vigente.

Valor Agregado: ¿Qué significa para Neuquén?

Para nuestra comunidad, este avance se traduce en tres pilares: