Pymes patagónicas buscan reducir costos con eficiencia energética

Un grupo de pequeñas y medianas empresas de Neuquén y Río Negro comenzó a trabajar en una Red de Aprendizaje en Gestión de la Energía, una iniciativa que busca reducir costos operativos y mejorar la eficiencia energética en los procesos productivos.

El programa forma parte del proyecto “Patagonia Argentina: la eficiencia energética como estrategia de transición en las pymes”, impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Fundación Bariloche, con financiamiento de la Unión Europea en Argentina. El lanzamiento se realizó en el Centro PyME-ADENEU.

La Red de Aprendizaje reúne a empresas de distintos sectores productivos con un objetivo común: incorporar herramientas de gestión que permitan optimizar el consumo de energía, uno de los costos que más impacta en la estructura operativa de muchas pymes.

Durante cinco meses, las compañías participantes recibirán capacitación presencial y asesoramiento técnico especializado por parte de expertos internacionales, orientado a identificar oportunidades de ahorro energético y aplicar mejoras concretas en sus sistemas de gestión.

Las empresas que integran la red pertenecen a sectores como gastronomía, transporte, construcción, servicios e industria, actividades donde el consumo energético tiene un peso significativo en los costos de producción.

El presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Fernando Zurita, destacó que la eficiencia energética se convirtió en una variable clave para la competitividad de las empresas.

“El consumo de energía compite con el costo de los insumos que utilizamos para fabricar nuestros productos. Este proyecto permite que las pymes puedan ser más eficientes con acciones simples y prácticas de fácil aplicación”, afirmó.

El subsecretario de Industria y Modernización de Neuquén, Juan Manuel Morales, señaló que el objetivo es acompañar a las empresas para que las herramientas adquiridas se traduzcan en mejoras concretas en productividad y competitividad.

La iniciativa tiene como antecedente una Red de Aprendizaje desarrollada en Río Negro, en la que once pymes implementaron estrategias de optimización energética y fortalecieron sus capacidades técnicas.

Las empresas que participan en esta edición son KV SAS (Parada 57), C.A.R SRL, Dole Nat Co S.A., Del Sur Gestión y Logística, Colegio de Ingenieros de Neuquén, 360 Construcciones, Kleppe S.A., Grupo Sur SRL, Aguas del Sur SAS, Pollolin S.A., Talleres Aragón SRL y PINCEN S.A.

El proyecto busca consolidar una red de cooperación empresarial orientada a mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia esquemas productivos más sustentables en la Patagonia.